So schützt man Babys vor Mückenstichen

Auch herkömmliche Anti-Mücken-Sprays und -Salben sollten nicht auf die Haut von Babys und Kleinkindern aufgetragen werden. Dies, da Babys gerne ihre Hände in den Mund nehmen oder die Haut ablecken und so schädliche Chemikalien aufnehmen könnten. Allerdings gibt es im Fachhandel spezielle Schutzprodukte für Kinder. Diese sollten einfach nicht ins Gesicht, an die Händen und auf Schleimhäute aufgetragen werden. Am sinnvollsten ist es, die Sprays auf die Kleidung zu sprühen.