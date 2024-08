So schützt man Kinder vor toxischen Freundschaften

Keine sichere Beziehung

Toxische Freundschaften lassen sich unter anderem auch daran erkennen, dass das eine Kind eifersüchtig auf andere Freunde und Freundinnen ist und versucht wird, die Freundin oder den Freund zu isolieren. «Vor allem weiss man in toxischen Freundschaften nie, was man erwarten kann: Im einen Moment scheint alles gut, im nächsten schmollt oder wütet das Gegenüber ohne ersichtlichen Grund oder es zeigt einem die kalte Schulter», erklärt Stefanie Rietzler. Die Beziehung fühle sich nie sicher und entspannt an. Ausserdem werden Kinder in solchen Verbindungen gemäss Rietzler nicht selten abgewertet oder bedroht. Anders als bei Mobbing geht das schädliche Verhalten nicht von mehreren Kindern aus, die ein anderes Kind offensichtlich nicht mögen, sondern nur von einem Kind, mit dem man im Grunde befreundet ist. «Dieses sendet eine für das Kind verwirrende Mischung von Signalen aus, die ihm schaden und es verunsichern, es aber gleichzeitig in der ‹Freundschaft› halten und die Hoffnung nähren, dass vielleicht doch alles gut wird», sagt die Psychologin.