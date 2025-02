So stärken getrennte Eltern den Kontakt zum anderen Elternteil

Die Beratungsstelle «Punkto Zug»

punkto ist ein Fachzentrum für Eltern, Kinder & Jugendliche mit Standort in Baar ZG. Die Dienstleistungen reichen von Gesundheits- und Erziehungsberatung in der frühen Kindheit über psychosoziale Beratung und Unterstützung im Jugendalter bis hin zur Initiierung und Koordination von Präventions- und Bildungsveranstaltungen, Projekten und Netzwerken. Im Januar 2025 startet «Kinder im Blick» – ein Kurs für Eltern in Trennung, in dem unter anderem erörtert wird, wie der Kontakt zum anderen Elternteil im Sinne des Kindes gestaltet werden kann.