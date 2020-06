Die Schweizerin mit serbisch-kroatischen Wurzeln wächst mit ihren zwei Geschwistern in der Zürcher Agglomeration auf. Ihre Eltern emigrieren in den 70-er Jahren in die Schweiz und finden hier ein zweites Zuhause. In ihrer Jugendzeit muss sie sich ab und zu einen blöden Spruch anhören über ihre Herkunft.