So ticken Eltern mit Sternzeichen Jungfrau.

«Ordnung ist das halbe Leben» – So lautet das Motto vieler Menschen, die im Sternzeichen Jungfrau zur Welt gekommen sind. Und diesen Grundsatz bringen sie meist auch ziemlich bestimmt in ihren Familienalltag rein. Jungfrauen ist es wichtig, dass ihre Kinder in einem ordentlichen Zuhause aufwachsen.