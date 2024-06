So ticken Eltern mit Sternzeichen Krebs

Gefühlsschwankungen und Mühe mit Konflikten

Konflikte zwischen sich und dem Kind halten Eltern mit Sternzeichen Krebs zudem nur sehr schlecht aus. Dies, weil sie selbst ein grosses Bedürfnis nach Harmonie haben und bei Unstimmigkeiten dazu tendieren, sich zurückzuziehen. Weil sie die Emotionen von Menschen in ihrem Umfeld so stark wahrnehmen und an sich selbst heranlassen, neigen Menschen mit Sternzeichen Krebs zu Gefühlsschwankungen, was für Kinder schwierig zu verstehen ist. Allerdings haben Krebse auch den Drang, Probleme rasch aus der Welt zu schaffen. Darum herrscht bei Familien mit Krebs-Eltern selten lange schlechte Stimmung.