So ticken Eltern mit Sternzeichen Löwe.

In der Tierwelt gelten sie als Könige – und ganz ähnlich fühlen sich manchmal die Menschen, die im Sternzeichen Löwe geboren sind. Sie werden als stark, mutig und selbstbewusst beschrieben und lieben es häufig, im Mittelpunkt zu stehen. Fühlen sie sich in einer Umgebung wohl, zeigen sie sich von ihrer herzlichen und grosszügigen Seite. Ausserdem sind sie meist sehr begeisterungsfähig und sprudeln nur so vor kreativen Ideen.