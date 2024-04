So ticken Eltern mit Sternzeichen Stier

Sicherheit und Geborgenheit sind Stier-Eltern extrem wichtig. Sie sind sehr fürsorglich und stellen ihre eigenen Bedürfnisse meist hinten an, damit sich das Kind in jeder Situation wohl fühlt. Doch auch für sie selbst ist eine harmonische Umgebung essenziell. Ihr Nachwuchs soll ausserdem wissen, dass er sich in jeder Lebenslage bedingungslos auf sie verlassen kann.