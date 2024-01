So ticken Eltern mit Sternzeichen Wassermann.

Originelle Ideen für die Freizeit

Dank ihrer ausgeprägten Kreativität und Fantasie sprühen Wassermann-Mütter und -Väter oft nur so vor originellen Ideen für Ausflüge und Bastel-Aktionen. Langweilig wird es ihren Kindern also bestimmt nicht so schnell werden. Weil sie selbst ihre Freiheit so lieben, ist es Wassermann-Eltern ausserdem wichtig, dass sich ihr Kind individuell entwickeln kann und dabei nicht eingeschränkt wird. Dabei unterstützen sie ihre Schützlinge bedingungslos.