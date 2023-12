So ticken Kinder mit Sternzeichen Steinbock

Schule und Beruf

Steinböcke sind sehr ehrgeizig und setzen sich schon früh hohe Ziele. Entsprechend fleissig sind sie in der Schule. In der Regel macht ihnen das Lernen Spass und sie erzielen gute Leistungen. Dies wird sich vermutlich so fortsetzen. Steinböcken wird nachgesagt, dass sie viel und gerne arbeiten. Ihnen ist es wichtig, Karriere zu machen. Sind sie dann in einer Chef-Position angekommen, verlangen sie von ihren Mitarbeitenden oft, dass sie sich genauso sehr fürs Unternehmen einsetzen, wie sie selbst. Dafür sind sie stets fair und ehrlich.