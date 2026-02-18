Erziehungsstil: So ticken Klettverschluss-Eltern

Wer Kinder erzieht, bewegt sich ständig im Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Loslassen. Man möchte für sein Kind da sein und es vor allen möglichen Gefahren und Enttäuschungen beschützen. Gleichzeitig ist bekannt, dass Kinder ihre eigenen Erfahrungen sammeln müssen, um zu selbständigen und selbstbewussten Erwachsenen heranzuwachsen. Doch was man in der Theorie weiss, lässt sich nicht immer so leicht in der Praxis umsetzen – gerade dann, wenn es um den eigenen Nachwuchs geht und starke Gefühle das eigene Handeln bestimmen.