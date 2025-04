So unterschiedlich erziehen Boomer und Millennials

Menschen aus unterschiedlichen Generationen haben oft unterschiedliche Ansichten. Und zwar zu allerlei Dingen, die unseren Alltag und unsere Gesellschaft prägen. Auch – oder gerade – in puncto Erziehung sind sich ältere und jüngere Menschen oft uneinig. Aktuell gehen diverse Beiträge auf Instagram und TikTok viral, in denen sich die Erziehungsstile von Boomern (Menschen zwischen 60 und 79 Jahren) und Millennials (Menschen zwischen 30 und 45 Jahren) gegenübergestellt werden. Was lustig erscheint, kann leider auch zu Spannungen zwischen Grosseltern und Eltern führen, wenn es um die Erziehung der Kinder, respektive Enkelkinder geht. Margrit Stamm, Professorin für Erziehungswissenschaften weiss, welche Punkte besonders oft zu Streitigkeiten führen und wie diese vermieden werden könnten.