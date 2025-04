So verändert sich der Bauchnabel während der Schwangerschaft

Bei Komplikationen eine Fachperson kontaktieren

In den meisten Fällen ist ein Nabelbruch jedoch sowohl fürs Baby als auch für die werdende Mutter völlig harmlos. Er verursacht in der Regel keine Schmerzen, manchmal sind die betroffenen Frauen rund um den Bauchnabel jedoch etwas druckempfindlicher. Möglich ist auch, dass der nach aussen gewölbte Bauchnabel juckt – etwa durch Reibung an der Kleidung. In solchen Fällen hilft es, den Nabel mit einem grösseren Pflaster abzudecken. Tritt jedoch starker Schmerz auf oder verfärbt sich der Nabel bläulich, sollte umgehend eine Ärztin oder ein Arzt konsultiert werden. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Durchblutung durch eingeklemmtes Darmgewebe gestört ist. Das kommt aber glücklicherweise sehr selten vor.