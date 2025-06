So verändert sich der Schlaf von Müttern nach der Geburt

Neue Strategien nötig

Teresa Lillis, die Hauptautorin der Studie sagt dann auch: «Der signifikante Verlust an ununterbrochenem Schlaf in der Zeit nach der Geburt war das dramatischste Ergebnis.» Nicht der Schlafmangel, sondern der Mangel an ununterbrochenem Schlaf sei also die grösste Herausforderung für junge Mütter. Dies erkläre auch, weshalb sich Mütter oft auch dann noch erschöpft fühlen, wenn sie zu den empfohlenen sieben Stunden Schlaf pro Nacht kommen.