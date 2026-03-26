So verbessert ihr die Kommunikation mit Teenagern

Zurückhalten statt Aufdrängen

Fragt man die Jugendlichen dauernd, wie es ihnen geht, kann das kontraproduktiv sein. Oft fühlen sie sich dann bedrängt und ziehen sich erst recht zurück. Selbst wenn man mitbekommt, dass sie ein Problem haben, ist es oft besser, sich zurückzuhalten als ständig Hilfe und Gespräche aufzudrängen. Kommt es dann doch zu einem Gespräch, ist es ratsam, einfach zuzuhören, anstatt die Teenager mit Fragen zu löchern. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie sich rasch wieder verschliessen.