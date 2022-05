2. Das Aufstehen schon am Abend vorbereiten.

Organisation ist im Familien-Alltag das A und O – so auch, wenn es ums Aufstehen geht. Versucht deshalb, bereits am Vorabend alles für den nächsten Morgen vorzubereiten. Schaut mit euren Kindern, welche Kleider sie anziehen möchten, lasst sie den Schulthek bereits packen und besprecht, was es zum Frühstück geben soll. Dadurch spart ihr am nächsten Tag einiges an Zeit und Nerven.