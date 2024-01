So vermeidet ihr Gender-Klischees in der Erziehung

1. Spielzeug

Dass Puppen nicht ausschliesslich Mädchen vorbehalten sind und Legos nicht nur für Buben erfunden wurden, sollte mittlerweile klar sein. Auch, dass es überhaupt nicht darum geht, Mädchen das Spielen mit Puppen ab sofort zu verbieten, sondern darum, ihnen zu zeigen, dass sie sich durchaus auch für Autos, Bauklötze, etc. begeistern dürfen. Trotzdem schleichen sich gerade über die Spielsachen viele Stereotypen ein. Bekommen Mädchen und Jungs dasselbe Geschenk, ist meist das Produkt in pinker Ausführung fürs Mädchen, das in blauer für den Jungen. Hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen, ohne jedoch die Farben pink und blau komplett aus dem Kinderzimmer zu verbannen. Lasst euren Kindern einfach sowohl bei der Art der Spielzeuge als auch bei der Farbe die freie Wahl.