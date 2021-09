Das Problem der Akzeptanz stillender Mütter beschränkt sich also nicht nur auf die Schweiz, sondern scheint generell in der westlichen Gesellschaft verankert zu sein. Betrachtet man die Schweiz isoliert, fällt jedoch auf, dass jüngere Personen sowie Menschen aus der frankofonen Schweiz dem Thema Stillen gegenüber aufgeschlossener sind. In der Westschweiz finden mit 51 Prozent immerhin mehr als die Hälfte der Befragten, dass es ok ist, wenn eine Mutter ihrem Baby in der Öffentlichkeit die Brust gibt.