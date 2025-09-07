So versteht ihr, was das Baby sagen will

Bei der Geburt ist der Schrei das erste Signal, das ein Baby von sich gibt – seine erste Form von Kommunikation. Es sagt: «Alarm! Ich bin da! Wendet euch mir zu!» Gerade für Neo-Eltern ist es in der Anfangszeit oft schwierig, zu interpretieren, was das Baby will, wenn es schreit. Dahinter können allerhand Bedürfnisse stecken: Hunger, Durst, Schmerz, Kälte, Unbehagen... Je genauer Eltern ihr Baby beobachten und dessen Rhythmus lernen, desto einfacher wird es, einen Schrei zu interpretieren. Wann hat das Baby zuletzt gegessen? Hat es Hunger? Seit wann trägt es schon die selbe Windel? Ist sie voll? Wie lang ist es schon wach? Ist es müde?