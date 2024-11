Dass ein Haushalt auf das Jahr hinaus mit Aktionspackungen und Rabatten spart, ist keine grosse Erkenntnis. Wie viel wir aber ungefähr sparen, wenn wir den Jahresbedarf an lang haltbaren Gütern wie WC-Papier und Co. während der Rabattschlacht einkaufen, finden wir an dieser Stelle anhand einer Hochrechnung heraus. Zur Veranschaulichung gehen wir von einer fiktiven Familie aus – nennen wir sie Familie Bernasconi. Anders als in der Komödie mit Steve Martin hat sie nicht 12 Kinder, sondern zwei. Die beiden Eltern haben ein Kind im Alter von 7 bis 10 Jahren und ein Baby.