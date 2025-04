Intelligenter und erfolgreicher?

So viel Wahrheit steckt in den Mythen über Erstgeborene

Erstgeborene sind mit vielen Vorurteilen konfrontiert – meist mit positiven. So gelten sie etwa als intelligenter und erfolgreicher als ihre jüngeren Geschwister. Doch was ist tatsächlich dran an diesen Mythen? Wir machen den Check.