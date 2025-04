So wenig hat Stilldemenz mit dem Stillen zu tun

Gedächtnisstützen: Schreibt auf, woran ihr unbedingt denken wollt. Das kann in Form von Einkaufslisten auf dem Smartphone oder To-do-Listen auf Post-it-Zetteln geschehen. Termine sollten so rasch als möglich im Kalender eingetragen und wichtige Dinge wie Schlüssel immer an der selben Stelle aufbewahrt werden.