Wenn die Kinder noch Kinder sind, wissen Eltern meist ganz genau, was in ihnen vor sich geht, was sie belastet oder beflügelt. Mit dem Beginn der Pubertät ändert sich diese Vertrautheit zwischen Eltern und Kindern oftmals schlagartig. Teenager sind gegenüber der Eltern eher verschwiegen und besprechen Sorgen und Träume lieber mit Freunden.