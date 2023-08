5. Zeit für Ordnung einplanen

Ordnung braucht Zeit – aber nicht so viel Zeit, wie man denkt. Es reicht, morgens vor der Schule 5 Minuten einzuplanen, in denen das Kind überlegt, was es heute alles mitbringen soll. Ermutigt eure Kinder auch, nach Unterrichtsende nicht sofort aus dem Schulzimmer zu stürmen, sondern kurz zu überlegen, was es alles einpacken muss. Ohne Hast. Einfach schnell innehalten und in Ruhe den Rucksack packen.