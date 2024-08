So wird die Einschulung in anderen Ländern gefeiert

Russland:

In Russland wird der erste Schultag, auch «Tag des Wissens» genannt, mit der ganzen Verwandtschaft gefeiert. Alle ziehen sich besonders hübsch an, den Mädchen werden bunte Bänder in die Zöpfe geflochten. Zudem schenken die Kinder ihren Lehrpersonen zum Schulstart oft Blumen als Zeichen des Respekts. An gewissen Orten tragen zudem die Kinder der Abschlussklassen die Erstklässlerinnen und Erstklässler in die Schule.