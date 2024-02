Eltern wünschen ihren Kindern grundsätzlich nur das Beste. Was dieses «Beste» nun genau ist, darüber lässt sich allerdings streiten. Die einen denken dabei an eine steile Karriere, andere an ein glückliches Familienleben oder an möglichst viel Unabhängigkeit. In einem sind sich vermutlich aber alle Eltern einig: Ihre Kinder sollen gute Menschen sein. Mit anderen Worten: Sie sollen möglichst sozialkompetent sein.