So wird man hartnäckige Flecken auf Kinderkleidern los

Kaugummi

Ist der Kaugummi an einem Kleidungsstück angeklebt, legt man dieses für rund 30 Minuten in die Gefriertruhe. Anschliessend kann die eingefrorene Masse abgebrochen werden. Dasselbe System kann auch bei Kaugummi in den Haaren angewendet werden. Dann friert man die klebrige Masse ein, indem man Eiswürfel mit Alufolie um den betroffenen Haarbüschel anbringt.