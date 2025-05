So wird Mann Samenspender

Fehlt diese Kontrolle in anderen Ländern?

Nein, in den Niederlanden wurde diese Praxis beispielsweise auch eingeführt – so wurde dieser Skandal überhaupt entdeckt. Bei uns gab es das zentrale Register schon immer. Es gibt aber auch Länder, in denen die Anzahl Kinder pro Spender nicht so stark begrenzt ist – zum Beispiel in Dänemark und einigen US-Staaten.