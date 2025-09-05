So wird Nasenbluten bei Kindern rasch gestoppt

Dass Kinder Nasenbluten haben, kommt häufig vor. Mal haben sie beim Herumtollen den Ellenbogen eines Spielgefährten erwischt, mal sind sie auf die Nase gefallen oder haben so lange in der Nase gebohrt, bis Blut rausgelaufen ist. Doch auch ohne äussere Einwirkung kann es bei Kindern zu Nasenbluten kommen. Besonders häufig geschieht dies zwischen dem dritten und dem achten Lebensjahr. Ein Grund dafür können Wachstumsschübe sein, während denen die Gefässe in der Nasenschleimhaut besonders sensibel sind. Zudem kommt es bei einer trockenen Nasenschleimhaut häufiger zu Nasenbluten