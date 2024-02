Dieses Regal ist ein wahres Multitalent. Kein Wunder, taucht es seit Jahren regelmässig in der Bestseller-Liste des schwedischen Möbelkonzerns Ikea auf. Hauptgrund für die Beliebtheit des «Kallax» ist seine Flexibilität: Das Regal kann liegend oder stehend, als Sideboard oder Raumteiler eingesetzt werden. In Kinderzimmern wird das Regal besonders oft verwendet, denn liegend hat es als Ablagefläche eine gute Höhe, die auch von Kleinkindern erreicht wird. Das bestätigt Martina Frischknecht aka FRAU ORDNUNG, die während ihrer Ordnungs-Coachings bei Familien immer wieder auf das Kallax-Regal stösst: «Eigentlich gibt es kaum einen Haushalt in der Schweiz, in dem dieses Regal nicht vorkommt», sagt sie zu SI Family.