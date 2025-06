Erstaunliche Erkenntnisse: Stadtkinder sind fitter als Dorfkinder

Auch weitere Studien zeigen, dass das Aufwachsen in der Stadt für Kinder kein Nachteil sein muss. So stellte die Bewegungswissenschaftlerin Caroline Augste von der Universität Augsburg im Jahr 2014 etwa fest, dass Stadtkinder in Deutschland motorisch stärker sind als Gleichaltrige auf dem Land. Sie erklärte das unter anderem damit, dass Stadtkinder oft einen Vorteil haben, was die Erreichbarkeit von Sport- und Bewegungsangeboten betrifft.