Feuerwehr-Grosseltern spielen:

Diese Idee stammt aus dem Grosseltern-Magazin. Wer keine Möglichkeit hat, regelmässig zu hüten, kann sich als «Feuerwehr-Grosseltern» anbieten. Das bedeutet: Man springt dann ein, wenn Not am Mann ist – bei Krankheit, Ferien oder kurzfristigen Verpflichtungen der Eltern. Zu wissen, dass ein verlässliches Backup da ist, kann für viele Eltern genauso wertvoll sein wie fixe Betreuungstage.



Proaktiv Platz schaffen:

Gerade wenn mehrere Enkelkinder da sind, kann es sinnvoll sein, wenn ein Grosselternpaar einen festen Wochentag zum Hütetag erklärt – zum Beispiel den Montag. An diesem Tag sind alle Eltern eingeladen, ihre Kinder vorbeizubringen. Ob regelmässig oder ausnahmsweise – egal. Die Grosseltern sind an diesem Tag so oder so verfügbar.