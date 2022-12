Und wie können Erziehungsberechtigte den «Fall in den Brunnen» verhindern?

Da können sie viel tun. Ich nenne immer drei zentrale Leitlinien. Zum einen sind Interesse und Kommunikation wichtig: Interesse zeigen am Tun und Leben der Kinder, Medien gemeinsam konsumieren, zusammen reden, sich austauschen, beim Abendessen gemeinsam am Tisch sitzen, über den Tag reden, neugierig sein, so bekommt man frühzeitig ein Gespür dafür, wenn etwas nicht gut läuft. Problematisch wird es immer dann, wenn Kinder sich nicht frühzeitig öffnen und über ihre Probleme reden. So banal es klingt, Interesse am Kind zeigen und gut kommunizieren, indem man bewusst Räume schafft, um miteinander zu sprechen, so beugt man Konflikten am besten vor.