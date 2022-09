Ein Beispiel: Dem Arbeitgeber geht nichts verloren, wenn man in der Kaffeepause noch rasch die Wäsche in die Maschine stopft. Aber der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin gewinnt dadurch an Haushaltseffizienz, weil zum Beispiel eine Waschmaschine in einem Mietshaus mit mehreren Parteien nach Feierabend nicht immer frei ist.