Deo für die Füsse

Wenns immer noch müffelt in eurer Garderobe, könnten ältere Kinder in besonders schweren Fällen auch ein Fuss-Deo benützen. Für die richtige Wahl lässt ihr euch am besten von einer Fachperson beraten.



Und sonst gilt: Immer noch besser, die Füsse stinken, als den Kindern stinkt es, in die Schule zu gehen.