Auch auf Instagram kann man immer wieder einen Blick ins Leben der Bald-Mama werfen. Vor Corona war ihr Radius noch grösser, so tankte sie zum Beispiel Kraft in der Wüste. Ende Juni verriet Katy Perry laut «Hello!» in einem Radio-Interview, dass sie während des Lockdowns eine Achterbahn der Gefühle erlebte. «Ich war überfordert, ängstlich, glücklich, voller Freude und depressiv.» Dass sie jetzt wieder vor die Türe gehen darf, hilft ihr bestimmt sehr, die verbliebene Zeit als Schwangere mit positivem Mindset zu meistern.