Wir alle kennen sie aus unserer eigenen Schulzeit, aus den Klassen unserer Kinder – oder aus eigener Erfahrung: die schüchternen Kinder, die sich kaum am Unterricht beteiligen, die so leise sprechen, dass man sie fast nicht versteht, oder dem Gegenüber bei der Begrüssung kaum in die Augen schauen können. «Das kann so weit gehen, dass sie sozial isoliert werden, denn solche Kinder finden die anderen nicht so cool», sagt Schulsozialarbeiterin Claudia Widmer aus Rorschach SG. «Sie melden sich selten, weil sie Angst haben, die anderen fänden sie blöd, und sie überlassen Entscheidungen lieber anderen.»