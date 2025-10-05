«Töchter haben mehr Mühe, sich abzugrenzen»

Sie nennen die Nähe als wichtigen Nährboden für Konflikte. Welche weiteren Gründe können dazu führen?

Die erwähnte Nähe ist grundsätzlich etwas sehr Positives. Sie kann aber auch zu fehlender Distanz führen. Wenn Mütter ihre Töchter zum Beispiel als beste Freundinnen betrachten, kann es sein, dass sie diese mit Themen belasten, die sie noch gar nicht wissen müssen und die sie überfordern. Zudem werden manchmal die eigenen unerfüllten Lebensträume auf die Töchter übertragen. Diese wollen aber ihr eigenes Leben führen und es ist für die Entwicklung ihrer eigenen Identität sehr wichtig, selbst herauszufinden, wer sie sind.