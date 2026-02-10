Tokophobie – eine oft tabuisierte Angst

Primäre und sekundäre Tokophobie

Fachleute unterscheiden zwischen der primären und der sekundären Tokophobie. Die beiden Formen differenzieren sich hauptsächlich in ihren Ursachen. Eine primäre Tokophobie besteht bereits vor einer Schwangerschaft und entwickelt sich häufig schon in der Jugend. «Studien nennen als mögliche Ursachen unter anderem soziale Faktoren, ein geringes Bildungsniveau, ein schlechtes soziales Netzwerk, unbefriedigende Partnerschaften, Horrorstorys von Müttern aus dem eigenen Umfeld oder aus Medienberichten sowie sexueller Missbrauch», sagt Nadine Pauli. Bei der sekundären Tokophobie liegt ein traumatisches Erlebnis im Zusammenhang mit Schwangerschaft oder Geburt als Auslöser vor – beispielsweise eine Fehlgeburt, eine Totgeburt oder medizinische Komplikationen.