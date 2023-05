3. Muss man seinem Kind das Sprechen aktiv beibringen?

Nein, gesunde Kinder lernen früher oder später automatisch zu sprechen, auch wenn ihnen das nicht von den Eltern beigebracht wird. Das sieht man etwa leicht daran, dass Kinder von taubstummen Menschen oft keine Mühe haben mit dem Sprechen. Bloss wenn ein Kind in den ersten drei Lebensjahren gänzlich ohne sprachliche Zuwendung aufwächst, kann das zu Sprechproblemen führen. Grundsätzlich ist es aber hilfreich, wenn Eltern etwa kommentieren, was sie gerade tun und das Kind so ganz natürlich einen Wortschatz aufbauen kann.