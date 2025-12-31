Einmal im Jahr ist alles möglich: Konfetti statt Ordnung, Glitzer statt Alltag und ein Countdown, der die Zeit anhält. Wenn Kinder grösser werden, wächst auch ihre Vorstellung von einer echten Party – genau der richtige Moment, um Silvester zu einem kleinen Familienabenteuer zu machen. Mit diesen fünf Tipps wird der letzte Tag des Jahres zu etwas ganz Besonderem – und das ganz ohne Schlafmangel.