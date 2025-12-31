Einmal im Jahr ist alles möglich: Konfetti statt Ordnung, Glitzer statt Alltag und ein Countdown, der die Zeit anhält. Wenn Kinder grösser werden, wächst auch ihre Vorstellung von einer echten Party – genau der richtige Moment, um Silvester zu einem kleinen Familienabenteuer zu machen. Mit diesen fünf Tipps wird der letzte Tag des Jahres zu etwas ganz Besonderem – und das ganz ohne Schlafmangel.
Keine Zurückhaltung bei der Deko
Feiert mit einem fröhlichen Farbknall: Luftschlangen wie Regenbogen, Ballons, die fast die Decke kitzeln – und dazu eine Deko-Mission für die Kids: Für die «Operation Mitternachtszauber» dürfen sie selber Girlanden und Tischkarten basteln. Gemeinsames Vorbereiten ist schon das erste Highlight.
Verkleiderlis gehört dazu
Damit aus dem Warten ein Erlebnis wird, verwandelt ihr euch in Stars des Abends: Alle ziehen ihr Lieblingsoutfit an, machen sich die Haare schön und schminken sich – falls sie das wollen – wie Hollywood-Stars. Dieses Spektakel kann man durch eine Modeschau im Wohnzimmer auf die Spitze trieben. Was auf jeden Fall sein muss: Ein Erinnerungsfoto im Festtagsgewand.
Festessen ohne langes Kochen
Beim Essen gilt: Festlich – aber stressfrei. Raclette, Fondue oder selbst belegte Pizza sorgen dafür, dass niemand lange in der Küche verschwindet. So bleibt mehr Zeit zum Lachen, Spielen – und Anstossen mit alkoholfreien Cocktails. Unsere besten Rezepte findet ihr unter diesem Link.
Feierwerk statt Feuerwerk
Feuerwerk gehört für viele zum Jahreswechsel dazu. Wer jedoch rücksichtsvoll und umweltbewusst feiern möchte, hat nicht weniger schöne Möglichkeiten: Wunderkerzen oder Tischbomben sind bei Kindern genauso beliebt.
Mitternacht verschieben
Und wenn die Augen langsam müde werden? Dann kommt der kleine Trick für grosse Magie: Mitternacht vorerschieben! Das ist überhaupt kein Problem, solange die Kinder die Uhr noch nicht selbst lesen können. Und diese kleine Notlüge sei erlaubt.
Sind die Kids schon grösser? Dann feiert ihr einfach mit Tokio oder Dubai mit: Japan ist uns acht Stunden voraus, die Vereinigten Arabischen Emirate feiern den Jahreswechsel drei Stunden vor uns.