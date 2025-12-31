Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. Family
  3. Alltag
  4. Silvesterhack: Mitternacht vorverschieben mit älteren Kindern
Mitternacht vorverschieben

Unser bester Silvester-Hack funktioniert auch mit älteren Kids

Silvester mit kleinen Kindern macht Spass: Man kann um 20 Uhr behaupten, es sei bereits Mitternacht – und danach alle ab ins Bett. Werden die Kinder älter, braucht es schon etwas kreativere Erklärungen, um ihnen den vorgezogenen Jahreswechsel schmackhaft zu machen.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Photo of a smiling teenage girls having fun while celebrating New Year's Eve and tossing confetti in the air

Silvester mit Teenagern muss nicht in Schlafmangel münden. 

Getty Images

Einmal im Jahr ist alles möglich: Konfetti statt Ordnung, Glitzer statt Alltag und ein Countdown, der die Zeit anhält. Wenn Kinder grösser werden, wächst auch ihre Vorstellung von einer echten Party – genau der richtige Moment, um Silvester zu einem kleinen Familienabenteuer zu machen. Mit diesen fünf Tipps wird der letzte Tag des Jahres zu etwas ganz Besonderem – und das ganz ohne Schlafmangel. 

Keine Zurückhaltung bei der Deko

Feiert mit einem fröhlichen Farbknall: Luftschlangen wie Regenbogen, Ballons, die fast die Decke kitzeln – und dazu eine Deko-Mission für die Kids: Für die «Operation Mitternachtszauber» dürfen sie selber Girlanden und Tischkarten basteln. Gemeinsames Vorbereiten ist schon das erste Highlight.

Verkleiderlis gehört dazu

Damit aus dem Warten ein Erlebnis wird, verwandelt ihr euch in Stars des Abends: Alle ziehen ihr Lieblingsoutfit an, machen sich die Haare schön und schminken sich – falls sie das wollen – wie Hollywood-Stars. Dieses Spektakel kann man durch eine Modeschau im Wohnzimmer auf die Spitze trieben. Was auf jeden Fall sein muss: Ein Erinnerungsfoto im Festtagsgewand. 

Kind in Festtagskleid

Festliche Kleidung symbolisiert den Neuanfang – mit einem guten Vorsatz unterstreicht man den Jahreswechsel. 

Getty Images

Festessen ohne langes Kochen

Beim Essen gilt: Festlich – aber stressfrei. Raclette, Fondue oder selbst belegte Pizza sorgen dafür, dass niemand lange in der Küche verschwindet. So bleibt mehr Zeit zum Lachen, Spielen – und Anstossen mit alkoholfreien Cocktails. Unsere besten Rezepte findet ihr unter diesem Link.

Feierwerk statt Feuerwerk

Feuerwerk gehört für viele zum Jahreswechsel dazu. Wer jedoch rücksichtsvoll und umweltbewusst feiern möchte, hat nicht weniger schöne Möglichkeiten: Wunderkerzen oder Tischbomben sind bei Kindern genauso beliebt.

Festive family celebrating the new year at home, holding golden balloons with the numbers 2026. Christmas tree and holiday decorations in the background, joyful and warm atmosphere. Concept of family togetherness, holidays, festive season, new beginnings, 2026 celebration

Happy 2026 euch allen!

Getty Images

Mitternacht verschieben

Und wenn die Augen langsam müde werden? Dann kommt der kleine Trick für grosse Magie: Mitternacht vorerschieben! Das ist überhaupt kein Problem, solange die Kinder die Uhr noch nicht selbst lesen können. Und diese kleine Notlüge sei erlaubt.

Sind die Kids schon grösser? Dann feiert ihr einfach mit Tokio oder Dubai mit: Japan ist uns acht Stunden voraus, die Vereinigten Arabischen Emirate feiern den Jahreswechsel drei Stunden vor uns. 

vor 2 Minuten
Themen per E-Mail folgen