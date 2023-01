Aus Decken und Stühlen bauen die Kinder ein Schloss, verteilen die Rollen («du wärst die Königin, du der Hofhund, du das Baby, du der Koch, Mami und Papi wären grad am Drachen jagen») und erfinden gemeinsam eine Geschichte. «Wunderbar!», denken alle Eltern ganz entzückt, wenn sie ihre Rasselbande so vertieft am Spielen sehen, und würden am liebsten ein paar zusätzliche Ideen dazu geben. Oder ihnen auch einfach nur ihre Begeisterung mitteilen. Aber «stopp!», findet die amerikanische Pädagogin und Autorin Susie Allison in einem Beitrag auf ihrer Instagram-Plattform «Busy Toddler».