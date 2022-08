Wenn Kinder sich nicht konzentrieren können

5. Regelmässige Lernzeiten

Findet gemeinsam mit eurem Kind heraus, wann es sich am besten konzentrieren kann. Vielleicht ist das gleich im Anschluss an die Schule, weil es dann den Stoff noch besonders präsent hat und im «Lern-Modus» ist. Vielleicht ist das aber auch erst nach einer längeren Pause, in der es sich körperlich auspowern konnte. Versucht dann, die optimale Lernzeit möglichst regelmässig einzuhalten.