Zwei Generationen, zwei Blicke

Nils Bühler verliert gleich am ersten Tag seine Sonnenbrille. «Sie ist beim Filmen vom Schlitten gefallen, nach ein paar hundert Metern», erzählt er. Sein Vater drückt ihm seine eigene in die Hand. «Ich habe einfach gehofft, dass die nächsten Tage nicht zu sonnig werden», sagt er, obwohl er damals genau weiss, dass die Sonne am 13. Februar zum ersten Mal über den Horizont kommt, und ab dem 21. April nicht mehr untergeht. «Die Helligkeit frisst dir die Augen, wenn du sie nicht schützt.» Markus Bühler hat schmerzhaft gelernt, wie hart das Leben in Thule sein kann. 2003 fror er sich auf dem Eis zwei Zehen ab. «Die Ärztin wollte sie amputieren.» Er hatte Glück. Sie sind noch da.