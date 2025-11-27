Wie sich Gefahrenbewusstsein entwickelt

Das Gefahrenbewusstsein entwickle sich erst ab einem gewissen Alter. Bis etwa vier Jahre verfügen Kinder über kein oder nur ein stark eingeschränktes Gefahrenbewusstsein. Im Alter von fünf bis neun Jahren beginnt es sich zu entwickeln. «Kinder in der Unterstufe können zwar Anweisungen befolgen, die Folgen ihres Handelns aber noch nicht abschätzen.» Erst ab etwa zehn Jahren beginnen Kinder zu verstehen, welche Wirkung ihr Handeln auslöst. «In diesem Alter ist es wichtig, das Verhalten regelmässig zu besprechen und zu beaufsichtigen.»