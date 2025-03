Sarah Steiner (41) ist CEO und Mitgründerin von Tadah, einem Start-up, das die Schweiz familienfreundlicher machen will. Kernstück des seit 2019 tätigen Unternehmens ist ein Co-Working-Space in Zürich, der flexible Arbeitsplätze, Meetingräume und Kinderbetreuung anbietet. Steiner lebt mit ihrem Partner und ihrer Tochter (10) in Zürich.