Spielend gegen Trödeln und Trötzeln vorgehen

Auch dem Trödeln und Trötzeln kann gut spielerisch entgegengewirkt werden. Trödler können gut mit einem Wettrennen – auch in Bezug aufs rasche Zähneputzen und Anziehen – angespornt werden. Trödelt das Kind nicht nur, sondern ist bereits beim Trötzeln angekommen und will sich partout nicht anziehen, könnten Eltern Stofftiere zur Hilfe nehmen und das Kind über die Tierchen in ein Gespräch verwickeln. Dabei sagt ein Stofftier etwa: «Tim muss bald in den Kindergarten, aber er kann sich nicht alleine so schnell anziehen.» Tim wird dem Stofftier unbedingt zeigen wollen, dass er es sehr wohl schafft, sich rasch anzuziehen. Auf diese Weise erreichen Eltern gleich zwei Ziele: Sie fördern die Selbständigkeit der Kleinen und haben den Konflikt ohne Streit und Machtkampf gelöst.