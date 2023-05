Mit diesem Verhalten drücken Kinder ihre Zuneigung aus

Kinder können für höchste Glücksgefühle sorgen, manchmal aber auch für ganz viel Frust und Erschöpfung. Etwa dann, wenn sie partout nicht das tun möchten, was die Eltern gerne hätten oder sich gleich komplett verweigern. Nicht selten zweifeln Eltern in solchen Situationen an sich selbst. Worauf wohl kaum jemand kommt: In diesen ganz schön mühsamen Verhaltensweisen der Kleinen stecken oft heimliche Liebesbotschaften.