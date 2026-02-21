Via Online-Plattform eine geeignete Tagesfamilie finden

Sarah D'Aquino, wie kamen Sie auf die Idee, eine Plattform für Kinderbetreuung zu gründen?

Sarah D'Aquino: Vor elf Jahren kam mein erster Sohn zur Welt. Zuvor hatte ich mir eine Karriere in der Logistikbranche aufgebaut. Dann war ich plötzlich zu Hause mit dem Kind. Ich wollte etwas Sinnvolles für die Gesellschaft machen und auch Geld verdienen. Ich passte sowieso oft auf Kinder aus der Nachbarschaft auf und machte Babysitting-Dienste. Weil mich viele Menschen aus dem Umfeld dafür anfragten merkte ich, dass die Nachfrage da war und ich offenbar ein gutes Gespür für Kinderbetreuung hatte. Da wusste ich, dass ich gerne eine eigene Tagesfamilie gründen möchte.