Wie erleben erwachsene Kinder die Trennung der Eltern?

Oft überraschend intensiv. Ich erinnere mich an eine Klientin, deren Eltern sich trennten, als sie 25 war. Die Trennung selbst erschütterte sie nicht so stark wie die Erkenntnis, dass sie all die Jahre in einer Scheinwelt gelebt hat. Ihre Eltern hatten Konflikte vor den Kindern verborgen, um die scheinbar intakte Familie zu erhalten. Das hat das Urvertrauen meiner Klientin erschüttert.